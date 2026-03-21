メンフィス・グリズリーズ vs ボストン・セルティックス日付：2026年3月21日（土）開催地：フェデックス・フォーラム（Memphis）最終スコア：メンフィス・グリズリーズ 112 - 117 ボストン・セルティックス NBAのメンフィス・グリズリーズ対ボストン・セルティックスがフェデックス・フォーラム（Memphis）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティックスがリードし