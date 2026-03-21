フランスのアロマケアブランド「パニエデサンス」は3月10日、チューブタイプのシャワージェル全7種を発売します。■華やかな香りに包まれるバブルバスとても使える同商品は、貴重な植物香料を使用した華やかな「アブソリュート」と、精油をふんだんに取り入れたフレッシュな「エッセンシャルズ」の2コレクションで展開します。「アブソリュート」は3種。「ローズゼラニウム」は、ローズゼラニウムとピオニーが華やかに広がる、フレ