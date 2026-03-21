にっしん皮フ科・形成外科は、20代〜50代の男女を対象に実施した「肌のコンディションと自己肯定感に関する調査」の結果を発表しました。■ニキビや吹き出物、乾燥など、ストレスお肌に影響も現在のストレス度を尋ねた調査では、「ある程度感じている」が43.8％で最多となり、次いで「あまり感じていない」が24.8％、「強く感じている」が17.8％と続きました。ストレスを肯定する回答は合計で61.6％に達しており、20代から50代の男