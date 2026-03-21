株式会社サイトロンジャパンは、Wi-Fiモジュールを内蔵したSky-Watcherの「HEQ5-R PRO赤道儀」を3月20日（金）に発売した。 専用アプリ「SynScan Pro」を利用してスマートフォンなどから操作できる赤道儀。天体を選択することで、星雲や星団、銀河などの対象を自動で導入・観測できる。 赤経軸・赤緯軸の両軸の駆動方式にベルトドライブシステムを採用。スムーズな動作と低バックラッシュ（ギア間の遊び