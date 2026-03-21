外部の視線も冷ややかだった。日本が完勝した女子サッカーの日韓戦を受け、中国メディアが両国の「格差」を数値で浮き彫りにしている。【写真】サッカー選手の夫が羨ましい…韓国美女アナの大胆水着SHOT中国のポータルサイト『ネットイース』では3月18日（日本時間）、日本が韓国に4-1で勝利したサッカー女子アジアカップ準決勝の結果を伝え、「（日本が）大会を通じて圧倒的な攻撃力を維持している」と報じた。韓国は今大会、グル