冬から春へと移ろういま、おだやかな締め色のグレージュが個人的に気になっています。2026年春のトレンドはチークとリップが主役と聞いて、目もとはリラクシーに仕上げたいなと思っていたんです。洒落感、抜け感、立体感。どれも欲しい大人の目もとにマッチする、3本のグレージュアイライナーをピックアップしました。■【セザンヌ】アンダー1,000円で気軽にトライプチプラコスメ界の旗手としてリードするセザンヌ。トレンドをいち