アディダスが３月20日、日本代表を含む26か国のアウェーユニホームを発表した。この一挙公開を受けて、アメリカの大手スポーツチャンネル『ESPN』が、各国の新アウェーユニホームを採点。日本代表には10点満点中「９」という極めて高い点数を付け、大絶賛した。 「間違いなく大ヒットとなるであろう日本代表のアウェーユニホームは、オフホワイトのシャツに鮮やかなレインボーカラーのピンストライプをあしらい、伝統的な