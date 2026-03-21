【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。 3月21日のテーマは、最新家電。近年はAIを搭載した家電が増え、これまで人が手動で行っていた作業を自動でサポートしてくれる製品が続々と登場。まるで“気の利く同居人”のように日々の暮らしを助けてくれる家電も少なくない。 今回は