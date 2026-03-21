広島弁で人気のアニメ「おしゃべり唐あげあげ太くん」のイベントが広島市内で開かれています。■あげ太くん「30分のステージを6本もやらんといけん。頭がおかしいと思う」広島市東区の広島テレビ本社で開催されているのは広テレのPR隊長を務める「おしゃべり唐あげあげ太くん」のイベントです。会場では広島弁を話すあげ太くんのステージのほか、画面の上から降ってくるおかずたちをお弁当箱に集める体感型ゲー