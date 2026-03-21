雪印メグミルクスキー部が子ども向けのスポーツ体験会を開き、子どもたちはスキージャンプの楽しさを教わっていました。札幌市北区の体育館で開かれたのは、雪印メグミルクスキー部の「キッズスポーツ体験会」です。小学1年生から3年生までの子どもたちおよそ60人が集まりました。先生役はスキージャンプの現役選手やコーチたちです。子どもたちはストレッチや室内でできる簡単な運動な