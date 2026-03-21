20日に三重県亀山市の新名神高速で大型トラックが渋滞の車列に突っ込み6人が死亡した事故で、三重県警は21日、トラック運転手の運送会社へ家宅捜索に入りました。亀山市の新名神高速・下り線のトンネル内で20日未明、大型トラックが渋滞の車列に突っ込み計3台が炎上した事故では、3人の子どもを含む6人が死亡しました。この事故で、大型トラックの運転手・水谷水都代容疑者(54)が逮捕され、容疑を認めています。三重県警は