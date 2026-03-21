ゲーミング機器などを手がけるRazer（レイザー、米国およびシンガポール）は、アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズとコラボレーションしたゲーミング機器「EVANGELION EVA-02 Collection（エヴァ2号機 コレクション）」各種を、2026年3月26日から全国の家電量販店およびインターネット通販などで順次発売する。ゲーミングチェアも順次登場ゲーミングキーボード「BlackWidow V4 TKL HyperSpeed - EVANGELION（EVA-02）Edition」は、