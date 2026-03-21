声優の戸谷菊之介（デンジ役）、坂田将吾（早川アキ役）、高橋花林（東山コベニ役）、上田麗奈（レゼ役）が21日、都内で行われた劇場版『チェンソーマン レゼ篇』炸裂御礼！ファイナル舞台あいさつに登壇した。本作は、昨年9月19日の公開から今年3月18日までの181日間で観客動員が706万人興行収入が107.4億円を記録する大ヒットとなった。【写真】レゼのアクリルスタンドと手にドヤ顔の戸谷菊之介と見つめる上田麗奈2025年を