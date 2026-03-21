お笑い芸人のはなわ（49）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。三男の卒業式に出席したことを報告した。【写真】「はなわさんより高くなって」三男の卒業式に出席し、妻子を顔出しで公開したはなわはなわは「三男坊。卒業おめでとう」と祝福。卒業証書を手にした息子と妻との3ショットを公開した。この投稿には「はなわさんより高くなって、」「あんな可愛かった坊やが」などと感銘を受けるコメントのほか、「卒業お