お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜後0：55）のあす22日放送回には、印象最悪だった中学時代の同級生カップルが登場する。【新婚さん】真面目な殻を破って豹変…地元の人気キャラクター「きっしー」今回は番組55周年の特別企画として、茨城県東海村にある東海文化センターで約700名の観覧客を招いて出張収録。そんな住み心地のいい東海村