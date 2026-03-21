関税交渉で日本が約束した対米投資の第一弾で、ソフトバンクグループが運営にあたる「史上最大規模のガス火力発電所」の起工式が行われました。記者「ソフトバンクグループの孫正義会長がステージに登壇しました。作業員から拍手で迎えられています」ソフトバンクグループ 孫正義 会長「私たちがここで築き上げようとしているのは、世界最大で最強の知能なのです」アメリカ中西部オハイオ州で20日、AIデータセンター向け