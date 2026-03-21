13日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀は、4月4日（土）、5日（日）にYMITアリーナで行われる第22節PFUブルーキャッツ石川かほく戦において、新学期スタート応援企画を実施することをクラブ公式サイトで発表した。 この企画では小学生と中学生が対象となり、2階自由席での観戦を無料で行うことができる。なお、定員は1000名となっていて、申し込みには対象者