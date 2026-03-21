日本シャンソン界の第一人者として活動する歌手・クミコが、コンセプトアルバム第2弾『シャンソンティックな歌たち Vol.2〜時代を紡ぎ、物語を歌う〜』を5月27日に発売することを発表した。【写真】ゲストで参加するMasaya、Juni、Shin同作は、自身の歌唱を通し、あらゆるジャンルの楽曲を「シャンソン的（シャンソンティック）」な解釈で再定義するコンセプトアルバムの第2弾。ジャンルも時代も超えて、クミコが「今、シャン