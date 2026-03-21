歌手の浜崎あゆみさんが20日、自身のインスタグラムを更新。多数の写真と共にツアースタッフとの奮闘ぶりを伝え反響を呼んでいます。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】ツアースタンバイも佳境に「歓喜のうねりをあげるTAのピンクオーシャンが見たいから」浜崎さんは「脳内の妄想を言葉にして喋るの超ド下手なわたしのつたない説明を真剣に聞いてめちゃくちゃ理解してくれて」「ボロボロの身体とパツパツの頭で何度も何度も色ん