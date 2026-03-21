7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が、6月8日から28日までに東京グローブ座および、7月3日から5日まで梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで上演される舞台『惰性クラブ』の全キャストが発表された。【写真】鹿島を満喫する吉澤閑也ら劇団「小松台東」主宰・松本哲也氏が作・演出を手掛ける新作で、川島は自身初となる宮崎弁での演技にも挑戦。今作で描かれるのは、「なんとなく続いている関係」と「理由はないけれど集