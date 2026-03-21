◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第7節福島―藤枝（2026年3月21日とうスタ）J3福島は21日、ホームでJ2岐阜戦に臨む。試合に先立ってベンチ入りメンバーが発表され、今季から加入したFW三浦知良（59）が4試合連続となるベンチ入りを果たした。出場すれば2試合ぶりで、自身がJ最年長出場記録を59歳23日に更新する。5季ぶりにJリーグ復帰を果たしたカズは、2月7日の開幕戦でスタメン入り。Jシーズン開幕戦のピッチは2017年以