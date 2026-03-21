サッカーのJ1川崎フロンターレは21日、MUFG国立開催となる横浜F・マリノスとの神奈川ダービー（22日）に向け、マスコットのふろん太が異例の“公式練習”を行ったと発表した。2019年に新たな国立競技場が誕生してから川崎Fがホーム会場として使用するのは今回が初めて。午（うま）年にちなんで試合前にピッチ脇で流鏑馬（やぶさめ）による「始球式」ならぬ「始“弓”式」（しきゅうしき）を行うことを明らかにしていたが、なん