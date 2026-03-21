フリーアナウンサーの片桐千晶（43）が、21日までにXを更新。降板が決定したフリーアナウンサー南部広美（56）からTBSラジオ「荻上チキ・Session」（月〜金曜午後5時）の進行を引き継ぐ思いを明かした。片桐は、「リスナーの皆さんの声を読みながら南部さんの存在の大きさを改めて感じています」とXに投稿。「チキさんの『共にある』という言葉の重み、またいつか南部さんの元気な声が聴きたいという気持ちを胸に置いたまま、一生