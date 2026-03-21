20日、三重・亀山市の新名神高速で大型トラックが渋滞の車列に突っ込み6人が死亡した事故で、三重県警は21日朝、トラック運転手の運送会社へ家宅捜索に入りました。21日午前9時前、三重県警の捜査員が広島市安芸区にある運送会社に過失運転致死の容疑で家宅捜索に入りました。20日未明、亀山市の新名神高速・下り線のトンネル内で大型トラックが渋滞の車列に突っ込み、あわせて3台が炎上した事故では、3人の子どもを含む6人が死亡