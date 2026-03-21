グラビアアイドルで女優の澄田綾乃（27）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌のグラビアショットを投稿した。「#sabra vol.4が公開されてるよ〜」と報告。「ミリタリータンクトップを切り裂いた衣装どうかな？？チェックしてねん」とつづり、バスタブの中でビキニ水着姿があらわとなるショットをアップした。ファンやフォロワーからも「ド迫力」「スタイル抜群で超可愛い」「目のやり場に、困っちゃいます」「エッチ