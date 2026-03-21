オープン戦米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手が20日（日本時間21日）、パドレスとのオープン戦に先発登板し、5回68球で3安打無失点、7奪三振1四球と好投した。米記者も称賛している。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）敗退から6日、再合流して初となる先発登板となった山本。初回からいきなり3者連続奪三振をマークした。2回は1死から2安打を許すも後続から三振を奪って無失点で切り抜けた。その後も安定したピッ