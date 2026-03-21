第98回選抜高校野球第98回選抜高校野球（甲子園）第3日は21日、第1試合の1回戦で花咲徳栄（埼玉）が東洋大姫路（兵庫）に3-2で勝利した。同点の8回に満塁から変則エンドランで“2ラン遊ゴロ”に成功。珍しいプレーで決勝点と追加点を奪い、2回戦に進出した。1-1と同点に追いついた直後の8回1死満塁。フルカウントから花咲徳栄の岩井監督が勝負手を打った。三塁走者はそのまま、一、二塁走者だけがスタート。2番鈴木が放った打