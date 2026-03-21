宇宙技術は、現代生活に恩恵をもたらしています。その代表例としてGPSを取り上げましょう。GPSは、グローバル・ポジショニング・システムの略称で、高度約2万kmの軌道上を周回する約30個の人工衛星群であり、正確な時刻と軌道上の位置情報を送信しています。我々のスマホは、このGPSの信号を複数個同時に受信することで、現在位置を把握しています。このGPSのおかげで、地図アプリから『ポケモンGO』のような位置情報ゲームに