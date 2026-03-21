大相撲春場所１４日目（２１日、大阪府立体育会館）、幕内若隆景（３１＝荒汐）が日本相撲協会に「右上腕三頭筋付着部損傷疑い、右ひじ内側側副靱帯損傷疑い、６週間程度の療養を要する」との診断書を提出して休場した。若隆景は前日１３日目（２０日）、幕内阿炎（３１＝錣山）を押し倒して８勝目（５敗）。東前頭筆頭で勝ち越しを決めて三役復帰に前進した一方で、右ひじを押さえて痛がるしぐさを見せていた。若隆景の休場