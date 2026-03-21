経済学者の高橋洋一氏が２１日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演。日米首脳会談で米トランプ大統領が発した真珠湾攻撃をめぐる発言について私見を述べた。番組では中東情勢の緊張が続くなかで行われたトランプ大統領と高市早苗首脳との日米首脳会談について取り上げた。日本の記者から「イランの軍事作戦について同盟国の日本になぜ事前通告しなかったのか？」と問われたトランプ大統領が「日本は