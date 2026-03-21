Image: GVLR / Shutterstock.com 2023年10月6日の記事を編集して再掲載しています。iPhoneユーザーの方、お手持ちのiPhone画面をじーっと見てみてください。この画面のどこかにあるんですって、隠されたQRコードが…。ま、見えないんですけどね！見えないQRコードはなんのため？QRコードは製造プロセスで活用されています。QRコードについての記事を掲載したThe Informationによれば、Apple