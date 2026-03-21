カーリング女子日本代表ロコ・ソラーレ（ＬＳ）の戦術には、解説者からも称賛の声が上がっている。すでに世界選手権（カナダ・カルガリー）のプレーオフ進出を決めているＬＳは、勝てば準決勝進出となるカナダ戦でサードの助っ人の小穴桃里を起用。通常であればサードには吉田知那美を起用するケースが大半だが、今大会は小穴と吉田知を併用している。この狙いについて、元日本代表の市川美余氏が言及。２０日（日本時間２１