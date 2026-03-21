これまでのボブに飽きてきたら、ハイライトを入れて立体感を出してみては？ 伸びてきた白髪をデザインの一部としてなじませやすいうえ、こなれ見えも狙えます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代がマネしやすい、今の空気感をまとったハイライトボブをご紹介します。 白髪を活かすグレージュレイヤーボブ 毛束を重ねてボブシルエットに整えた、軽やかなスタイル。明るめのグレージ