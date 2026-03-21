下校時間を過ぎても帰らない娘が心配で、すんでのところで警察に電話しそうになったA子さん。ようやく帰ってきた娘は、見知らぬ女性と手をつないでいて――！？ 「正しいことってなに？」母としての答えに迷い、揺れ動いた胸の内を語ってくれました。 娘の帰りが遅く、パニック 「知らない人には、絶対についていかないこと」小学生の娘に、私が口を酸っぱくして教えている言葉です。 悲しいニュースを見るた