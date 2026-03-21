1.「痛い！」と言う 猫の牙は鋭く、噛まれると痛いです。本気で噛まれれば大ケガにもつながります。 猫に噛まれたら、その瞬間、短く「痛い！」と猫に伝えましょう。このとき、大きな声を出したり、大げさなリアクションをするのは逆効果です。 2.遊びをやめる 遊んでいる最中に噛まれたら、「痛い！」と伝えた後に遊ぶのを中断します。遊びがエスカレートして噛んでしまうことがあるからです。 飼い主さ