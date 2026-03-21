朝食やおやつ等、小腹が空いたときにパっと食べられる菓子パンは、手軽に好みの味を楽しめるうえ、食べたときの満足度も高めなところが嬉しいポイント。そんな菓子パンの気になる新商品を、【ファミリーマート】で発見！ 今回は、見つけた瞬間に手が伸びてしまいそうな、ファミリーマートの「新作パン」を紹介します。 クッキー、パン、クリームが1つになった！ 表面に散りばめられた