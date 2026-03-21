女優のリサ・クドロー（62）が、ボトックス注射を今後は行わない意向を明かした。60歳で初めて施術を受けたものの、直近の注射で目の炎症などの不調を感じたという。 【写真】スターの仲間入りを果たした「フレンズ」の豪華キャスト 米ハリウッド・リポーターの取材でリサはこう語っている。「目の炎症や、おでこに変な模様が出た原因の一つだったと思う。だから、たぶんもうやらないわ」「いつか自