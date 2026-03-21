トゥヘル監督「代表入りをかけて競い合う最後の機会でもある」イングランド代表は、3月の国際親善試合に向けて大量35人のメンバーを発表した。英公共放送「BBC」ではトーマス・トゥヘル監督の会見の模様を伝え、2試合のうち日本戦の前に11人が合流する形で2グループに分けるとしている。イングランドは3月のインターナショナル・マッチウィークに、ウルグアイ代表と日本代表をウェンブリー・スタジアムに迎えて戦う。そのメン