Ｊ１川崎は２２日、百年構想リーグ第８節・横浜ＦＭ戦をＭＵＦＧ国立で行う。クラブにとって、新国立となって以降、初のホームゲーム開催。試合前には、今年が午（うま）年であることから始球式ならぬ「始弓式」と題し、流鏑馬（やぶさめ）演武が実施される。これに際し、フロンターレのマスコット「ふろん太」が公式練習する様子が２１日、クラブから発表された。この国立の舞台に向け、約１か月トレーニングをしてきたという