２０１０年のＮＨＫ紅白歌合戦に出場した歌手・クミコが、あらゆるジャンルの楽曲を“シャンソン的”な解釈で再定義するコンセプト・アルバムの第２弾「シャンソンティックな歌たちＶｏｌ・２〜時代を紡ぎ、物語を歌う〜」（全１０曲）を５月２７日に発売する。アルバムには、クミコが「今、シャンソンティックに届けたい」と願う楽曲が収録された。核となるのは、クミコが敬愛する伝説のシャンソン歌手・金子由香利のカバー