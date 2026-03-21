◆センバツ第３日▽１回戦高知農─ 日本文理（２１日・甲子園）２１世紀枠で選出され、春夏通じて初の甲子園出場を果たした高知農は、後攻で１回１死、左打者の２番・西岡和真左翼手（３年）が、日本文理（新潟）の先発右腕・染谷崇史（３年）から左中間へ二塁打。記念すべき同校の甲子園初安打を放った。だが、後続が凡退して、先制はできなかった。高知農は昨秋の高知県大会で８強入り。延長１０回タイブレークとなった