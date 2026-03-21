◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル）＝３月２１日、栗東トレセンメイショウブレゲ（牡７歳、栗東・本田優厩舎、父ゴールドシップ）は坂路をゆっくりとしたペースで上がり、息を整えた。本田調教師は「状態は悪くないけどね。どうしても展開が向いてくれないと苦しい脚質だから」と前崩れを願った。近走は結果が出ていないが、この中間は障害練習を取り入れている。「何かいい効果があれ