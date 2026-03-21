20日、三重県亀山市の新名神高速道路で子ども3人を含む6人が死亡した事故で、警察は、大型トラックを運転し、現行犯逮捕された女が勤務する会社の関係先を家宅捜索しました。警察が家宅捜索に入ったのは、大型トラックを運転していた54歳の女が勤務する広島市の会社の関係先です。この事故は、20日午前2時20分ごろ、亀山市の新名神高速下りの野登トンネルの出口付近で、大型トラックが前を走っていた乗用車に追突。そのはずみで別