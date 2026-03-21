◇MLB オープン戦 ドジャース-パドレス(日本時間21日、キャメルバックランチ)ドジャースの山本由伸投手がオープン戦3度目のマウンドに上がり立ち上がりを3者連続三振に抑えるなど抜群の投球を披露しました。山本投手は開幕投手が決まり、この日はオープン戦最後の登板。初回は先頭を97.4マイル(約157キロ)のシンカーで三振。2人目はスプリット3人目はフルカウントからカットボールで空振り三振を奪いました。2回は1アウトから連打