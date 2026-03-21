「コネるのをやめることは許されない」というコメントとともに投稿された、視線で訴えるコーギーの姿が、SNSで話題となっている。【映像】なでるのをやめたときの様子（実際の映像）朝のひと仕事を終えたあと。コーギーのあんずちゃん（5歳）は、いつものように“なでなで”の時間。飼い主（@Banana_corgi7）にたっぷり甘えていたはずだが…ふと、手が止まると、あんずちゃんはじーっと見つめてくる。その視線はまるで、「ちょ