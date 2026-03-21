ＴＢＳ系「Ａ-Ｓｔｕｄｉｏ＋」が２０日、放送され、女優、エッセイストとして活躍する小林聡美（６０）が出演した。小林は１４歳で「３年Ｂ組金八先生」（１９７９年）のオーディションに合格し、俳優デビュー。「ただおもしろそうだからやってみようか」という気持ちだったという。８２年、「転校生」で映画賞を受賞し、８８年、ドラマ」やっぱり猫が好き」をはじめ、映画「かもめ食堂」「めがね」などで個性派俳優として唯