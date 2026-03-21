タレントの堀ちえみ（59）が、現在の体調について明かした。【映像】堀ちえみ、リハビリ中の様子2019年2月に更新したブログで、ステージ4の舌がんを患い、舌の6割を切除したことや、太ももの組織を取り再建手術したことをつづっていた堀。その後はリハビリに励み、2024年2月に舌がんの完治を報告した。2026年3月13日のブログでは、「ずっと激痛に悩まされていて、いよいよ手術も覚悟していたのですけど」と、腰の痛みについ