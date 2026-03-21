イリュージョニストのプリンセス天功（年齢非公表）が、20日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。過去の訴訟事件について語った。契約では衣装や髪型、しゃべり方に至るまで事細かく規定されていると説明。「ぱーてぃーちゃん」信子から「髪、ツートーンにしたいと思ってもできない？」と質問される場面があった。「やったんです」と明かしたが、「勝手に金髪にして数億円訴訟事件」にな