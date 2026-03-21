流行語から中国社会を読み解く当連載最終回は「反内巻」。連載の2回目で紹介した「内巻」に反抗する動きで、つまり無意味かつ苛烈な競争状態を抜け出すことである。 そして現在、「反内巻」という言葉を最も使っているのは中国政府である。 2025年3月の全国人民代表大会（全人代）において李強首相が「反内巻」を強調した。そして今年3月の全人代においても「反内巻」が強調された。 元々は単なるネット用語に過ぎなかった「内