バレーボール女子日本代表の野中瑠衣（２４）が２０日、自身のインスタグラムを更新。スポーツウエアブランド「ＧＩＲＡＵＤＭ」のアンバサダーに就任したことを報告。ウエアを着たモデル姿を公開した。魅力満開の笑顔溢れる姿やお団子ヘアでの撮影ショットなどを投稿。コメント欄などでは「なんちゅーモデルどハマり具合」、「可愛すぎます」、「お団子キュン死してまうわ」、「笑顔が最高に可愛すぎる」と反響の声が寄せられ